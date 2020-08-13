У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу зафіксували у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Харківській області – 209, у Львівській області – 166, Івано-Франківській області – 138, Чернівецькій області – 130, у місті Києві – 133 та в Одеській області - 114", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 86140 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1592, одужало від хвороби - 46216 осіб (+530 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 1992 особи (+22 за добу), підозри на хворобу отримали - 142508 осіб (+2004 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 3086 (+43);
▪️ Волинська область — 4471 (+48);
▪️ Дніпропетровська область — 1630 (+28);
▪️ Донецька область — 1027 (+16);
▪️ Житомирська область — 2266 (+51);
▪️ Закарпатська область — 6009 (+63);
▪️ Запорізька область — 1010 (+39);
▪️ Івано-Франківська область — 6177 (+138);
▪️ Кіровоградська область — 733 (+5);
▪️ м. Київ — 10002 (+133);
▪️ Київська область — 4377 (+70);
▪️ Львівська область — 11474 (+166);
▪️ Луганська область — 170 (+10);
▪️ Миколаївська область — 755 (+11);
▪️ Одеська область — 4572 (+114);
▪️ Полтавська область — 516 (+2);
▪️ Рівненська область — 7206 (+92);
▪️ Сумська область — 754 (+38);
▪️ Тернопільська область — 3489 (+76);
▪️ Харківська область — 5378 (+209);
▪️ Херсонська область — 286 (+10);
▪️ Хмельницька область — 1468 (+55);
▪️ Чернівецька область — 7110 (+130);
▪️ Черкаська область — 1067 (+18);
▪️ Чернігівська область — 1107 (+27).
Так, сьогодні буде проведена комісія ТЕБ та НС, що встановить різні рівні небезпеки на території країни.
Нагадаємо, що в Україні зафіксували два нові антирекорди: антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус - вчора госпіталізували 315 осіб та по кількості заражених.