У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Харківській області – 209, у Львівській області – 166, Івано-Франківській області – 138, Чернівецькій області – 130, у місті Києві – 133 та в Одеській області - 114", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 86140 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1592, одужало від хвороби - 46216 осіб (+530 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 1992 особи (+22 за добу), підозри на хворобу отримали - 142508 осіб (+2004 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3086 (+43);

▪️ Волинська область — 4471 (+48);

▪️ Дніпропетровська область — 1630 (+28);

▪️ Донецька область — 1027 (+16);

▪️ Житомирська область — 2266 (+51);

▪️ Закарпатська область — 6009 (+63);

▪️ Запорізька область — 1010 (+39);

▪️ Івано-Франківська область — 6177 (+138);

▪️ Кіровоградська область — 733 (+5);

▪️ м. Київ — 10002 (+133);

▪️ Київська область — 4377 (+70);

▪️ Львівська область — 11474 (+166);

▪️ Луганська область — 170 (+10);

▪️ Миколаївська область — 755 (+11);

▪️ Одеська область — 4572 (+114);

▪️ Полтавська область — 516 (+2);

▪️ Рівненська область — 7206 (+92);

▪️ Сумська область — 754 (+38);

▪️ Тернопільська область — 3489 (+76);

▪️ Харківська область — 5378 (+209);

▪️ Херсонська область — 286 (+10);

▪️ Хмельницька область — 1468 (+55);

▪️ Чернівецька область — 7110 (+130);

▪️ Черкаська область — 1067 (+18);

▪️ Чернігівська область — 1107 (+27).

Так, сьогодні буде проведена комісія ТЕБ та НС, що встановить різні рівні небезпеки на території країни.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували два нові антирекорди: антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус - вчора госпіталізували 315 осіб та по кількості заражених.