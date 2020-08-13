В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Киеве. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 209, во Львовской области - 166, Ивано-Франковской области - 138, Черновицкой области - 130, в Киеве - 133 и в Одесской области - 114", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 86140 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1592, выздоровели от болезни - 46216 человек (+530 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 1992 человек (+22 за сутки), подозрения на болезнь получили - 142 508 человек (+2004 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3086 (+43);
▪️ Волынская область - 4471 (+48);
▪️ Днепропетровская область - 1630 (+28);
▪️ Донецкая область - 1027 (+16);
▪️ Житомирская область - 2266 (+51);
▪️ Закарпатская область - 6009 (+63);
▪️ Запорожская область - 1010 (+39);
▪️ Ивано-Франковская область - 6177 (+138);
▪️ Кировоградская область - 733 (+5);
▪️ г. Киев - 10002 (+133);
▪️ Киевская область - 4377 (+70);
▪️ Львовская область - 11474 (+166);
▪️ Луганская область - 170 (10);
▪️ Николаевская область - 755 (11);
▪️ Одесская область - 4572 (+114);
▪️ Полтавская область - 516 (+2);
▪️ Ровенская область - 7206 (+92);
▪️ Сумская область - 754 (+38);
▪️ Тернопольская область - 3489 (+76);
▪️ Харьковская область - 5378 (+209);
▪️ Херсонская область - 286 (10);
▪️ Хмельницкая область - 1468 (+55);
▪️ Черновицкая область - 7110 (+130);
▪️ Черкасская область - 1067 (+18);
▪️ Черниговская область - 1107 (27).
Так, сегодня будет проведена комиссия ТЭБ и ЧС, которая установит различные уровни опасности на территории страны.
Напомним, что в Украине зафиксировали два новых антирекорда: антирекорд по количеству госпитализированных из-за коронавируса - вчера госпитализировали 315 человек и по количеству зараженных.