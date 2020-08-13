В ВСУ за сутки обнаружили 47 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 354 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 354 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 727 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 680 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 274 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек, на лечении дома под наблюдением медслужбы - 39 человек. Состояние пациентов удовлетворительное.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.