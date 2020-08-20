У ЗСУ за добу виявили 42 нових випадки COVID-19

"Станом на 10:00 20 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 485 осіб. Всього за час пандемії одужала – 831 особа, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 195 осіб. За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 9 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби, - 33 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.