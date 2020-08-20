У ЗСУ за добу виявили 42 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 42 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 485 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 20 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 485 осіб. Всього за час пандемії одужала – 831 особа, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 195 осіб. За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 9 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби, - 33 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.