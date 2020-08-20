В ВСУ за сутки обнаружили 42 новых случая COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102649 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127907 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107949 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128202 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101430 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102220 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В ВСУ за сутки обнаружили 42 новых случая COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили 42 новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11769 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 42 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 485 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 20 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 485 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 831 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 195 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы, - 33 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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