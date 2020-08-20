В ВСУ за сутки обнаружили 42 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 42 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 485 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 20 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 485 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 831 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 195 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы, - 33 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.