У ЗСУ за добу виявили 25 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіє 1395 осіб. Так, за добу зафіксовано 25 нових випадків захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 26 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1395 осіб. Всього за час пандемії одужало – 3639 осіб, летальних випадків – 14", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 36 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 14: стан їхнього здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 26 жовтня зафіксовано вже майже 349 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше ніж 6 тисяч.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ повідомили про готовність регіонів до послаблення карантину: "антилідер" - Буковина.