В ВСУ за сутки обнаружили 25 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Вооруженных силах Украины коронавирусной болезнью COVID-19 болеет 1395 человек. Так, за сутки зафиксировано 25 новых случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 26 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1395 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 3639 человек, летальных исходов - 14", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 36 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 14: состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 8:40 26 октября зафиксировано уже почти 349 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше чем 6 тысяч.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве сообщили о готовности регионов к ослаблению карантина: "антилидер" - Буковина.