У ЗСУ за добу виявили 2 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 2 нових випадки коронавірусної хвороби, загалом хворіє 156 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 27 липня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 156 осіб", - йдеться в повідомленні.
Загалом за час пандемії одужало 570 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 97 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначено в повідомленні.
Повідомляється, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 1 особа (Західний регіон, медичний пункт військової частини – один військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, отримує необхідне лікування, проінформували у командуванні.
"На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 1 особа (Львівська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже 65 656 випадків COVID-19, за добу зафіксовано 807 нових випадків.