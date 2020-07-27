В ВСУ за сутки обнаружили 2 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки зафиксировали 2 новых случая коронавирусной болезни, в общем болеет 156 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 27 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 156 человек", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели 570 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 428 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 97 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 1 человек (Западный регион, медицинский пункт воинской части - один военнослужащий). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, получает необходимое лечение, проинформировали в командовании.
"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 человек (Львовская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине выявлено уже 65 656 случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 807 новых случаев.