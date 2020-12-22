У ЗСУ за добу понад 100 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 113 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 22 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 2781 особа. Всього за час пандемії одужало — 10284 особи, летальних випадків — 36”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 50 осіб.
“За минулу добу зареєстровано 113 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 101 особа, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на ранок 22 грудня зафіксовано вже 979 тис. випадків COVID-19, за добу — 8 513.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.