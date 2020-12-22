В ВСУ за сутки более 100 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины в сутки зафиксировано 113 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 22 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 2781 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 10284 человека, летальных случаев — 36”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 50 человек.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 113 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.
Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 101 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на утро 22 декабря зафиксировано уже 979 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 8513.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.