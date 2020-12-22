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У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 27740 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - зазначив міністр.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 102 282 (+1 159 за добу)
  • Вінницька – 21 145 (+110)
  • Волинська – 31 138 (+365)
  • Дніпропетровська – 54 147 (+992)
  • Донецька – 32 760 (+247)
  • Житомирська – 36 810 (+36)
  • Закарпатська – 27 303 (+108)
  • Запорізька – 48 454 (+665)
  • Івано-Франківська – 42 090 (+64)
  • Київська – 54 022 (+559)
  • Кіровоградська – 7 861 (+44)
  • Луганська – 8 994 (+94);
  • Львівська – 57 401 (+448)
  • Миколаївська – 27 479 (+462)
  • Одеська – 65 503 (+914)
  • Полтавська – 32 506 (+545)
  • Рівненська – 38 920 (+264)
  • Сумська – 38 321 (+151)
  • Тернопільська – 32 579 (+81)
  • Харківська – 65 652 (+238)
  • Херсонська – 15 973 (+159)
  • Хмельницька – 36 840 (+26)
  • Черкаська – 35 413 (+468)
  • Чернівецька – 38 555 (+192)
  • Чернігівська – 27 358 (+122)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 22 грудня зафіксовано вже 979 506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897. Добовий приріст нових випадків захворювання - понад 8,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих за добу значно перевищує кількість захворілих.

При цьому активних хворих за добу поменшало на 5 739 - до 362 321 осіб.

Додамо, за даними МОЗ, в Україні за минулий тиждень вперше зменшилася динаміка кількості активних хворих на COVID-19.

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