У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - зазначив міністр.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 102 282 (+1 159 за добу)
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- Вінницька – 21 145 (+110)
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- Волинська – 31 138 (+365)
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- Дніпропетровська – 54 147 (+992)
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- Донецька – 32 760 (+247)
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- Житомирська – 36 810 (+36)
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- Закарпатська – 27 303 (+108)
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- Запорізька – 48 454 (+665)
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- Івано-Франківська – 42 090 (+64)
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- Київська – 54 022 (+559)
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- Кіровоградська – 7 861 (+44)
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- Луганська – 8 994 (+94);
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- Львівська – 57 401 (+448)
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- Миколаївська – 27 479 (+462)
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- Одеська – 65 503 (+914)
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- Полтавська – 32 506 (+545)
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- Рівненська – 38 920 (+264)
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- Сумська – 38 321 (+151)
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- Тернопільська – 32 579 (+81)
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- Харківська – 65 652 (+238)
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- Херсонська – 15 973 (+159)
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- Хмельницька – 36 840 (+26)
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- Черкаська – 35 413 (+468)
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- Чернівецька – 38 555 (+192)
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- Чернігівська – 27 358 (+122)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 22 грудня зафіксовано вже 979 506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897. Добовий приріст нових випадків захворювання - понад 8,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих за добу значно перевищує кількість захворілих.
При цьому активних хворих за добу поменшало на 5 739 - до 362 321 осіб.
Додамо, за даними МОЗ, в Україні за минулий тиждень вперше зменшилася динаміка кількості активних хворих на COVID-19.