В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - отметил министр.
Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
-
- Киев - 102 282 (+1 159 за сутки)
-
- Винницкая - 21 145 (+110)
-
- Волынская - 31 138 (+365)
-
- Днепропетровск - 54 147 (+992)
-
- Донецк - 32 760 (+247)
-
- Житомирская - 36 810 (+36)
-
- Закарпатская - 27 303 (+108)
-
- Запорожская - 48 454 (+665)
-
- Ивано-Франковск - 42 090 (+64)
-
- Киевская - 54 022 (+559)
-
- Кировоградская - 7861 (+44)
-
- Луганская - 8994 (+94)
-
- Львовская - 57 401 (+448)
-
- Николаевская - 27 479 (+462)
-
- Одесская - 65 503 (+914)
-
- Полтавская - 32 506 (+545)
-
- Ровенская - 38 920 (+264)
-
- Сумская - 38 321 (+151)
-
- Тернопольская - 32 579 (+81)
-
- Харьковская - 65 652 (+238)
-
- Херсонская - 15 973 (+159)
-
- Хмельницкая - 36 840 (+26)
-
- Черкасская - 35 413 (+468)
-
- Черновицкая - 38 555 (+192)
-
- Черниговская - 27 358 (+122)
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 22 декабря зафиксировано уже 979 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 600 288 человек, летальных исходов - 16 897. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество заболевших.
При этом активных больных за сутки стало меньше на 5739 - до 362 321 человек.
Добавим, по данным Минздрава, в Украине за прошедшую неделю впервые уменьшилась динамика количества активных больных COVID-19.