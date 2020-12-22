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В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту больных COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту больных COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - отметил министр.

Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 102 282 (+1 159 за сутки)
  • Винницкая - 21 145 (+110)
  • Волынская - 31 138 (+365)
  • Днепропетровск - 54 147 (+992)
  • Донецк - 32 760 (+247)
  • Житомирская - 36 810 (+36)
  • Закарпатская - 27 303 (+108)
  • Запорожская - 48 454 (+665)
  • Ивано-Франковск - 42 090 (+64)
  • Киевская - 54 022 (+559)
  • Кировоградская - 7861 (+44)
  • Луганская - 8994 (+94)
  • Львовская - 57 401 (+448)
  • Николаевская - 27 479 (+462)
  • Одесская - 65 503 (+914)
  • Полтавская - 32 506 (+545)
  • Ровенская - 38 920 (+264)
  • Сумская - 38 321 (+151)
  • Тернопольская - 32 579 (+81)
  • Харьковская - 65 652 (+238)
  • Херсонская - 15 973 (+159)
  • Хмельницкая - 36 840 (+26)
  • Черкасская - 35 413 (+468)
  • Черновицкая - 38 555 (+192)
  • Черниговская - 27 358 (+122)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро 22 декабря зафиксировано уже 979 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 600 288 человек, летальных исходов - 16 897. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество заболевших.

При этом активных больных за сутки стало меньше на 5739 - до 362 321 человек.

Добавим, по данным Минздрава, в Украине за прошедшую неделю впервые уменьшилась динамика количества активных больных COVID-19.

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