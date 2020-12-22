В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту больных COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - отметил министр.

Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:



Киев - 102 282 (+1 159 за сутки)



Винницкая - 21 145 (+110)



Волынская - 31 138 (+365)



Днепропетровск - 54 147 (+992)



Донецк - 32 760 (+247)



Житомирская - 36 810 (+36)



Закарпатская - 27 303 (+108)



Запорожская - 48 454 (+665)



Ивано-Франковск - 42 090 (+64)



Киевская - 54 022 (+559)



Кировоградская - 7861 (+44)



Луганская - 8994 (+94)



Львовская - 57 401 (+448)



Николаевская - 27 479 (+462)



Одесская - 65 503 (+914)



Полтавская - 32 506 (+545)



Ровенская - 38 920 (+264)



Сумская - 38 321 (+151)



Тернопольская - 32 579 (+81)



Харьковская - 65 652 (+238)



Херсонская - 15 973 (+159)



Хмельницкая - 36 840 (+26)



Черкасская - 35 413 (+468)



Черновицкая - 38 555 (+192)



Черниговская - 27 358 (+122)



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро 22 декабря зафиксировано уже 979 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 600 288 человек, летальных исходов - 16 897. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество заболевших.

При этом активных больных за сутки стало меньше на 5739 - до 362 321 человек.

Добавим, по данным Минздрава, в Украине за прошедшую неделю впервые уменьшилась динамика количества активных больных COVID-19.