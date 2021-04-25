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У ЗСУ за добу на COVID-19 захворіло ще 22 людини

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу на гостру респіраторну хворобу COVID-19 захворіло 22 людини. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб. Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Станом на 10.00 25 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1815 осіб.

Всього за час пандемії одужало 22 486 осіб, летальних випадків 77.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 388 осіб.

Цитата

"За минулу добу зареєстровано 22 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб", - повідомили у Командуванні.

Додамо

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 43 859 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3137 військові медики.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 21 особу.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,025 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 квітня, — 7,9 тисяч, що є суттєвим падінням з учорашнього показника. Летальних випадків за добу — 231. Водночас одужалих сьогодні менше, ніж захворілих.

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