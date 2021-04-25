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В ВСУ за сутки COVID-19 заболело еще 22 человека

В ВСУ за сутки COVID-19 заболело еще 22 человека

Киев  •  УНН

 • 14118 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки острой респираторной болезнью COVID-19 заболело 22 человека. Из них в учреждения здравоохранения госпитализировано 6 человек. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, передает УНН.

Детали

По состоянию на 10.00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1815 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 22486 человек, летальных случаев 77.
На изоляции (в т. ч. Самоизоляции) находится 388 человек.

Цитата

"За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализировано 6 человек", - сообщили в командовании.

Добавим

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 43859 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3137 военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 21 человек.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 2,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 апреля, - 7900, что является существенным падением со вчерашнего показателя. Летальных случаев за сутки - 231. В то же время тех, кто выздоровел сегодня меньше, чем заболевших.

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