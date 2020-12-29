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У ЗСУ за добу близько сотні нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Збройних силах України за останню добу зафіксовано 91 новий випадок захворювання на COVID-19, загалом хворіє 2036 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу близько сотні нових випадків COVID-19

“Станом на 10:00 29 грудня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє — 2036 осіб. Всього за час пандемії одужало — 11 678 осіб, летальних випадків — 37”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 217 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, — 110 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 91 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Так, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 77 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 грудня зафіксовано вже 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 681 835 осіб, летальних випадків — 18 081. Наразі хворіє 337 446 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 9 350. Водночас добовий приріст нових випадків — майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше.

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