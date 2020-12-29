В ВСУ за сутки около сотни новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 91 новый случай заболевания COVID-19, в общем болеет 2036 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 29 декабря в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 2036 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 11 678 человек, летальных исходов - 37", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 217 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 110 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 91 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 77 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на утро 29 декабря зафиксировано уже 1 037 362 случаи коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 681 835 человек, летальных исходов - 18 081. Сейчас болеет 337 446 человек, за сутки количество активных больных снизилась на 9 350. В то же время суточный прирост новых случаев - почти 7 000, рост по сравнению с сутками ранее.