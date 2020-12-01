У ЗСУ за добу 137 нових випадків COVID-19

“Станом на 10:00 1 грудня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3045 осіб. Всього за час пандемії одужало — 7296 осіб, летальних випадків — 26”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 431 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, — 75 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.

Так, з них у заклади охорони госпіталізовано 21 особу, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 116 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Так, за весь час пандемії в Україні захворіло — 745 123 особи, одужало — 355 172 особи та зафіксовано 12 548 летальних випадків.