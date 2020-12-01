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В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9809 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 137 новых случаев заболевания COVID-19, всего этой болезнью в ВСУ на сегодня болеют 3045 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 1 декабря в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3045 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7296 человек, летальных исходов - 26", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 431 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 75 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.

Так, из них в медицинские учреждения госпитализирован 21 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 116 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, на 1 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Так, за все время пандемии в Украине заболело - 745 123 человека, выздоровели - 355 172 человека и зафиксировано 12 548 летальных случаев.

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