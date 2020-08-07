У ЗСУ спостерігається збільшення захворюваності на COVID-19 - головний санлікар Міноборони

"За останній тиждень у Збройних Силах України спостерігається зростання захворюваності на COVID-19, що пов’язано як і з погіршенням епідемічної ситуації серед цивільного населення України, так і зі збільшенням проведених тестувань", - зазначив він.

Моргун зазначив, що за результатами епідеміологічних розслідувань встановлено, що найчастіше зараження військовослужбовців відбувається під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми: друзями та рідними за межами військових частин.

"З метою раннього виявлення хворих на COVID-19 та попередження поширення інфекції серед особового складу, у кожній військовій частині щоденно під час шикувань проводяться заходи активного виявлення осіб, які підпадають під визначення підозрілого випадку захворювання на COVID-19. Введено обмежувальні заходи у військових частинах – це термометрія, обов’язкове носіння захисних масок, обмеження службових відряджень, проведення службових нарад, шикувань", - додав він.

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.