В ВСУ наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19 - главный санврач Минобороны

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87511 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102638 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127891 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107940 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128187 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101426 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102218 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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КИЕВ. 7 августа. УНН. За последнюю неделю в Вооруженных Силах Украины наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19, что связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и увеличением проведенных тестирований. Об этом во время брифинга сообщил подполковник медицинской службы Сергей Моргун - главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.

"За последнюю неделю в Вооруженных Силах Украины наблюдается рост заболеваемости COVID-19, что связано как и с ухудшением эпидемической ситуации среди гражданского населения Украины, так и с увеличением проведенных тестирований", - отметил он.

Моргун отметил, что по результатам эпидемиологических расследований установлено, что чаще всего заражение военнослужащих происходит во время эпизодических встреч с близкими людьми: друзьями и родными за пределами воинских частей.

"С целью раннего выявления больных COVID-19 и предупреждения распространения инфекции среди личного состава, в каждой воинской части ежедневно во время построений проводятся мероприятия активного выявления лиц, подпадающих под определение подозрительного случая заболевания COVID-19. Введены ограничительные мероприятия в воинских частях - это термометрия, обязательное ношение защитных масок, ограничение служебных командировок, проведение служебных совещаний, построений", - добавил он.

Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.

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