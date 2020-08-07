В ВСУ наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19 - главный санврач Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За последнюю неделю в Вооруженных Силах Украины наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19, что связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и увеличением проведенных тестирований. Об этом во время брифинга сообщил подполковник медицинской службы Сергей Моргун - главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.
"За последнюю неделю в Вооруженных Силах Украины наблюдается рост заболеваемости COVID-19, что связано как и с ухудшением эпидемической ситуации среди гражданского населения Украины, так и с увеличением проведенных тестирований", - отметил он.
Моргун отметил, что по результатам эпидемиологических расследований установлено, что чаще всего заражение военнослужащих происходит во время эпизодических встреч с близкими людьми: друзьями и родными за пределами воинских частей.
"С целью раннего выявления больных COVID-19 и предупреждения распространения инфекции среди личного состава, в каждой воинской части ежедневно во время построений проводятся мероприятия активного выявления лиц, подпадающих под определение подозрительного случая заболевания COVID-19. Введены ограничительные мероприятия в воинских частях - это термометрия, обязательное ношение защитных масок, ограничение служебных командировок, проведение служебных совещаний, построений", - добавил он.
Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.