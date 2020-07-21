У ЗСУ ще шість хворих на COVID-19, один - у тяжкому стані

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КИЇВ. 21 липня. УНН. На ранок 21 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 140 осіб, з них шестеро хворих виявлено за останню добу, з яких один працівник ЗСУ – у тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 21 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 140 осіб", - повідомили у Медичних силах.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 524 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 374 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 136 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Броварська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ) Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Київська міська лікарня №4 – 1 працівник ЗСУ – стан важкий", - вказали у Медичних силах.

При цьому, з нововиявлених хворих, як повідомляється, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 3 особи (Київська область – 1 військовослужбовець та 2 працівника ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні вже 60 тисяч випадків COVID-19, за добу - 673.

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