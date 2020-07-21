В ВСУ еще шесть больных COVID-19, один - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На утро 21 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 140 человек, из них шестеро больных выявлено за последние сутки, из которых один работник ВСУ - в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 21 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 140 человек", - сообщили в Медицинских силах.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 524 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 374 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 136 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Броварской ЦРБ - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Киевская городская больница №4 - 1 работник ВСУ - состояние тяжелое", - указали в Медицинских силах.
При этом, среди нововыявленных больных, как сообщается, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская область - 1 военнослужащий и 2 работника ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине уже 60 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 673.