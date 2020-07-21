В ВСУ еще шесть больных COVID-19, один - в тяжелом состоянии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102994 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112324 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117211 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150919 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116794 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141914 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104358 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102849 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105111 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102297 просмотра

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В ВСУ еще шесть больных COVID-19, один - в тяжелом состоянии

В ВСУ еще шесть больных COVID-19, один - в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 11322 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. На утро 21 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 140 человек, из них шестеро больных выявлено за последние сутки, из которых один работник ВСУ - в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 21 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 140 человек", - сообщили в Медицинских силах.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 524 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 374 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 136 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Броварской ЦРБ - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Киевская городская больница №4 - 1 работник ВСУ - состояние тяжелое", - указали в Медицинских силах.

При этом, среди нововыявленных больных, как сообщается, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская область - 1 военнослужащий и 2 работника ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине уже 60 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 673.

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