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У ЗСУ ще один летальний випадок від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано один летальний випадок та 100 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ ще один летальний випадок від коронавірусу

“Станом на 10:00 30 грудня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє — 1997 осіб. Всього за час пандемії одужало — 11 817 осіб”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 329 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, — 48 осіб.

“На жаль, у ЗСУ зафіксовано 38-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За минулу добу зареєстровано 100 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Так, з нових захворілих у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 25 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 123 особи, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на ранок 30 грудня зафіксовано вже 1 045 348 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 698 190 осіб, летальних випадків — 18 324. Наразі хворіє 328 834 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 8 612. Добовий приріст випадків захворювання — майже 8 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих, однак госпіталізованих — під 3 тисячі.

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