В ВСУ еще один летальный случай от коронавируса

"По состоянию на 10:00 30 декабря в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 1997 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 11 817 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 329 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 48 человек.

"К сожалению, в ВСУ зафиксирован 38-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, из новых заболевших в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 123 человека, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине на утро 30 декабря зафиксировано уже 1 045 348 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 698 190 человек, летальных исходов - 18 324. Сейчас болеет 328 834 человек, за сутки количество активных больных снизилась на 8 612. суточный прирост случаев заболевания - почти 8 000, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших, однако госпитализированных - под 3 000.