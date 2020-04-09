У ЗСУ розповіли, за яким принципом перевіряють військових на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Збройних силах України на COVID-19 перевіряють тих, хто найбільше контактує з військовослужбовцями та цивільними. Про це в інтерв’ю ВВС сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає УНН.
"Перевіряють, у першу чергу, тих, хто відповідно до своїх функціональних обов'язків, найбільше контактує як з військовослужбовцями, так і з цивільними. Робиться все, щоб хвороба не поширилася серед великої кількості військовослужбовців", - сказав Сергій Наєв.
Також зазначається, що у зведеннях ООС тепер повідомляють не тільки про втрати української армії, а й про випадки захворювання на COVID-19 серед військових.
Нагадаємо, у ЗСУ вже 7 випадків COVID-19.