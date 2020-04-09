В ВСУ рассказали, по какому принципу проверяют военных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на COVID-19 проверяют тех, кто больше всего контактирует с военнослужащими и гражданскими. Об этом в интервью ВВС сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.
"Проверяют, в первую очередь, тех, кто в соответствии со своими функциональными обязанностями, больше контактирует как с военнослужащими, так и с гражданскими. Делается все, чтобы болезнь не распространилась среди большого количества военнослужащих", - сказал Сергей Наев.
Также отмечается, что в сводках ООС теперь сообщают не только о потерях украинской армии, но и о случаях заболевания COVID-19 среди военных.
Напомним, в ВСУ уже 7 случаев COVID-19.