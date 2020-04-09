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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48028 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56889 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71070 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70786 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79681 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130713 просмотра

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В ВСУ рассказали, по какому принципу проверяют военных на COVID-19

В ВСУ рассказали, по какому принципу проверяют военных на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на COVID-19 проверяют тех, кто больше всего контактирует с военнослужащими и гражданскими. Об этом в интервью ВВС сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.

"Проверяют, в первую очередь, тех, кто в соответствии со своими функциональными обязанностями, больше контактирует как с военнослужащими, так и с гражданскими. Делается все, чтобы болезнь не распространилась среди большого количества военнослужащих", - сказал Сергей Наев.

Также отмечается, что в сводках ООС теперь сообщают не только о потерях украинской армии, но и о случаях заболевания COVID-19 среди военных.

Напомним, в ВСУ уже 7 случаев COVID-19.

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