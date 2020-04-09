У ЗСУ роблять запаси на випадок спалаху COVID-19 на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Командування Об’єднаних сил робить запаси засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів на випадок поширення COVID-19 на Донбасі. Про це пише ВВС Україна, передає УНН.
“У Командуванні Об'єднаних сил також кажуть, що роблять запаси на випадок поширення епідемії на Донбасі. Збирають дезінфектори, костюми біозахисту, рукавички, протичумні комплекти, респіратори і хірургічні маски, бахіли, фартухи, шапочки, інфрачервоні термометри, захисні окуляри, розпилювачі рідин, оприскувачі і т.д.”, - повідомили в ЗМІ.
Також вказано, що мобільні госпіталі провели навчання евакуації хворих на COVID-19 - для цього розробили спеціальні маршрути.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики продовжують провокувати поширення COVID-19 на окупованих територіях.