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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48028 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56889 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В ВСУ делают запасы на случай вспышки COVID-19 на Донбассе

В ВСУ делают запасы на случай вспышки COVID-19 на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 17989 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Командование Объединенных сил делает запасы средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на случай распространения COVID-19 на Донбассе. Об этом пишет ВВС Украина, передает УНН.

"В командовании Объединенных сил также говорят, что делают запасы на случай распространения эпидемии на Донбассе. Собирают дезинфекторы, костюмы биозащиты, перчатки, противочумные комплекты, респираторы и хирургические маски, бахилы, фартуки, шапочки, инфракрасные термометры, защитные очки, распылители жидкостей, опрыскиватели и т.д.", - сообщили в СМИ.

Также указано, что мобильные госпитали провели учения эвакуации больных COVID-19 - для этого разработали специальные маршруты.

Напомним, по данным разведки, боевики продолжают провоцировать распространение COVID-19 на оккупированных территориях.

Украинские Национальные Новости

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