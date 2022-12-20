У ЗСУ пояснили, навіщо у білорусі проводяться тренувальні польоти літаків з «Кинжалами»

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«Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози», - розповів Наєв.

За словами командувача, зараз на території білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Крім того там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер» з балістичними ракети до них, які призначені для застосування по цілях на території України.

«Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій», - додав він, наголосивши, що українські військові уважно стежать за озброєнням, що перекидається з боку росії та проводять щоденний аналіз.

Наєв заявив, що рівень загрози поступово зростає.

«Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗС України передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - заявив командувач.