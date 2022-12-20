В ВСУ объяснили, зачем в беларуси проводятся тренировочные полеты самолетов с «Кинжалами»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования «Кинжал» в воздушном пространстве республики беларусь проводятся в разведывательных целях. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.

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«Указанные тренировки проводятся с целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы», - рассказал Наев.

По словам командующего, сейчас на территории беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил российской федерации. Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» с баллистическими ракетами к ним, которые предназначены для применения по целям на территории Украины.

«Этого потенциала, в настоящее время, достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий», - добавил он, подчеркнув, что украинские военные внимательно следят за вооружением, которое перебрасывается со стороны россии и проводят ежедневный анализ.

Наев заявил, что уровень угрозы постепенно растет.

«Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме того, Генеральным штабом ВС Украины предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", - заявил командующий.

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