У ЗСУ показали роботу над створенням національної військової символіки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У військах триває активна робота фахівців-істориків зі створення національної військової символіки за кращими світовими зразками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко, передає УНН.
Як відзначив Муженко, українські мілітарні традиції формують майбутнє Збройних Сил України.
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"У військах триває активна робота фахівців-істориків зі створення національної військової символіки за кращими світовими зразками", - написав Муженко, додавши фото.
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Нагадаємо, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко взяв участь у випробуваннях зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України на державному випробувальному полігоні “Ягорлик”, що на Херсонщині.