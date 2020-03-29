У ЗСУ на ізоляції перебувають 172 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на 07:00 29 березня, в Збройних Силах України на ізоляції перебуває 172 військових, водночас випадків захворювання, спричиненого коронавірусом типу COVID-19 не зареєстровано. Про це у Facebook повідомляє Командування медичних сил Збройних сил України, передає УНН.
"На 07:00 29 березня, в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19 не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 172 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб", - йдеться у повідомленні.
Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.