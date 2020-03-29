В ВСУ на изоляции находятся 172 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на 07:00 29 марта, в Вооруженных Силах Украины на изоляции находится 172 военных, одновременно случаев заболевания, вызванного коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано. Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины, передает УНН.
"На 7:00 29 марта, в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 172 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек", - говорится в сообщении.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.