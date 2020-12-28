У ЗСУ на COVID-19 хворіють все ще близько 2,3 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Збройних силах України на COVID-19 хворіють 2288 осіб. За останню добу зафіксовано 3 нових випадки захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 28 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 2288 осіб. Всього за час пандемії одужало – 11335 осіб, летальних випадків – 37", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 22 особи.
"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.
З них 1 військовослужбовець госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебувають 2 військовослужбовці Київської області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні вже 1,03 млн випадків COVID-19, за добу - 4 385.
Як раніше повідомлялося в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.