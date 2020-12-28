У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області, при чому у столиці приріст - майже удвічі більше, ніж у інших регіонах-лідерах. Про це повідомив у Facebook у понеділок, 28 грудня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - зазначив Степанов.
При цьому ситуація з захворюваність по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 108 055 (+851 за добу)
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- Вінницька – 22 008 (+48)
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- Волинська – 32 537 (+108)
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- Дніпропетровська – 57 196 (+303)
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- Донецька – 35 188 (+259)
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- Житомирська – 38 545 (+51)
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- Закарпатська – 27 879 (+51)
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- Запорізька – 52 175 (+472)
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- Івано-Франківська – 42 894 (+66)
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- Київська – 57 614 (+283)
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- Кіровоградська – 8 234 (+9)
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- Луганська – 10 013 (+31)
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- Львівська – 60 005 (+207)
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- Миколаївська – 29 878 (+347)
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- Одеська – 69 134 (+172)
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- Полтавська – 34 843 (+243)
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- Рівненська – 40 332 (+37)
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- Сумська – 40 129 (+82)
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- Тернопільська – 33 540 (+88)
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- Харківська – 67 991 (+123)
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- Херсонська – 17 193 (+126)
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- Хмельницька – 38 408 (+30)
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- Черкаська – 37 856 (+239)
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- Чернівецька – 39 515 (+93)
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- Чернігівська – 29 212 (+66)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 грудня зафіксовано вже 1 030 374 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 665 729 осіб, летальних випадків – 17 849. Добовий приріст нових випадків, за неділю, 27 грудня, - менше 5 тисяч, мінімальний показник за останній час, утім характерний для звітності за вихідні.