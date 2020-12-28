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У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області, при чому у столиці приріст - майже удвічі більше, ніж у інших регіонах-лідерах. Про це повідомив у Facebook у понеділок, 28 грудня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - зазначив Степанов.

При цьому ситуація з захворюваність по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 108 055 (+851 за добу)
  • Вінницька – 22 008 (+48)
  • Волинська – 32 537 (+108)
  • Дніпропетровська – 57 196 (+303)
  • Донецька – 35 188 (+259)
  • Житомирська – 38 545 (+51)
  • Закарпатська – 27 879 (+51)
  • Запорізька – 52 175 (+472)
  • Івано-Франківська – 42 894 (+66)
  • Київська – 57 614 (+283)
  • Кіровоградська – 8 234 (+9)
  • Луганська – 10 013 (+31)
  • Львівська – 60 005 (+207)
  • Миколаївська – 29 878 (+347)
  • Одеська – 69 134 (+172)
  • Полтавська – 34 843 (+243)
  • Рівненська – 40 332 (+37)
  • Сумська – 40 129 (+82)
  • Тернопільська – 33 540 (+88)
  • Харківська – 67 991 (+123)
  • Херсонська – 17 193 (+126)
  • Хмельницька – 38 408 (+30)
  • Черкаська – 37 856 (+239)
  • Чернівецька – 39 515 (+93)
  • Чернігівська – 29 212 (+66)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 грудня зафіксовано вже 1 030 374 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 665 729 осіб, летальних випадків – 17 849. Добовий приріст нових випадків, за неділю, 27 грудня, - менше 5 тисяч, мінімальний показник за останній час, утім характерний для звітності за вихідні. 

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