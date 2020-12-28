У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - зазначив Степанов.

При цьому ситуація з захворюваність по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 108 055 (+851 за добу)



Вінницька – 22 008 (+48)



Волинська – 32 537 (+108)



Дніпропетровська – 57 196 (+303)



Донецька – 35 188 (+259)



Житомирська – 38 545 (+51)



Закарпатська – 27 879 (+51)



Запорізька – 52 175 (+472)



Івано-Франківська – 42 894 (+66)



Київська – 57 614 (+283)



Кіровоградська – 8 234 (+9)



Луганська – 10 013 (+31)



Львівська – 60 005 (+207)



Миколаївська – 29 878 (+347)



Одеська – 69 134 (+172)



Полтавська – 34 843 (+243)



Рівненська – 40 332 (+37)



Сумська – 40 129 (+82)



Тернопільська – 33 540 (+88)



Харківська – 67 991 (+123)



Херсонська – 17 193 (+126)



Хмельницька – 38 408 (+30)



Черкаська – 37 856 (+239)



Чернівецька – 39 515 (+93)



Чернігівська – 29 212 (+66)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 грудня зафіксовано вже 1 030 374 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 665 729 осіб, летальних випадків – 17 849. Добовий приріст нових випадків, за неділю, 27 грудня, - менше 5 тисяч, мінімальний показник за останній час, утім характерний для звітності за вихідні.