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В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Запорожской области, причем в столице прирост - почти вдвое больше, чем в других регионах-лидерах. Об этом сообщил в Facebook в понедельник, 28 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - отметил Степанов.

При этом ситуация с заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 108055 (+851 за сутки)
  • Винницкая - 22008 (+48)
  • Волынская - 32537 (+108)
  • Днепропетровская - 57196 (+303)
  • Донецкая - 35188 (+259)
  • Житомирская - 38 545 (+51)
  • Закарпатская - 27 879 (+51)
  • Запорожская - 52175 (+472)
  • Ивано-Франковская - 42894 (+66)
  • Киевская - 57614 (+283)
  • Кировоградская - 8234 (+9)
  • Луганская - 10013 (31)
  • Львовская - 60005 (+207)
  • Николаевская - 29878 (+347)
  • Одесская - 69134 (+172)
  • Полтавская - 34843 (+243)
  • Ровенская - 40332 (+37)
  • Сумская - 40129 (+82)
  • Тернопольская - 33540 (+88)
  • Харьковская - 67991 (+123)
  • Херсонская - 17193 (+126)
  • Хмельницкая - 38408 (+30)
  • Черкасская - 37856 (+239)
  • Черновицкая - 39515 (+93)
  • Черниговская - 29212 (+66)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро 28 декабря зафиксировано уже 1 030 374 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 665 729 человек, летальных случаев - 17 849. Суточный прирост новых случаев, за воскресенье, 27 декабря, - меньше 5 тысяч, минимальный показатель за последнее время, что впрочем характерно для отчетности за выходные.

Украинские Национальные Новости

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