В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Запорожской области, причем в столице прирост - почти вдвое больше, чем в других регионах-лидерах. Об этом сообщил в Facebook в понедельник, 28 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - отметил Степанов.
При этом ситуация с заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:
-
- Киев - 108055 (+851 за сутки)
-
- Винницкая - 22008 (+48)
-
- Волынская - 32537 (+108)
-
- Днепропетровская - 57196 (+303)
-
- Донецкая - 35188 (+259)
-
- Житомирская - 38 545 (+51)
-
- Закарпатская - 27 879 (+51)
-
- Запорожская - 52175 (+472)
-
- Ивано-Франковская - 42894 (+66)
-
- Киевская - 57614 (+283)
-
- Кировоградская - 8234 (+9)
-
- Луганская - 10013 (31)
-
- Львовская - 60005 (+207)
-
- Николаевская - 29878 (+347)
-
- Одесская - 69134 (+172)
-
- Полтавская - 34843 (+243)
-
- Ровенская - 40332 (+37)
-
- Сумская - 40129 (+82)
-
- Тернопольская - 33540 (+88)
-
- Харьковская - 67991 (+123)
-
- Херсонская - 17193 (+126)
-
- Хмельницкая - 38408 (+30)
-
- Черкасская - 37856 (+239)
-
- Черновицкая - 39515 (+93)
-
- Черниговская - 29212 (+66)
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 28 декабря зафиксировано уже 1 030 374 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 665 729 человек, летальных случаев - 17 849. Суточный прирост новых случаев, за воскресенье, 27 декабря, - меньше 5 тысяч, минимальный показатель за последнее время, что впрочем характерно для отчетности за выходные.