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В ВСУ COVID-19 болеют все еще около 2,3 тыс. военных

Киев • УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 2288 человек. За последние сутки зафиксировано 3 новых случая заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

В ВСУ COVID-19 болеют все еще около 2,3 тыс. военных

"По состоянию на 10:00 28 декабря, в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 2288 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 11335 человек, летальных исходов - 37", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 22 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.

Из них 1 военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома (под наблюдением медицинской службы) находятся 2 военнослужащих Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине уже 1,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 4385.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.

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