У ЗСУ на COVID-19 хворіють понад 160 військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Збройних силах України за добу нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 не зафіксовано, всього хворіють 164 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 6 липня у Збройних Силах України хворіють 164 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала – 381 особа, летальних випадків – 5", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 519 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 110 осіб.
"За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано", - резюмували військові медики.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19.