В ВСУ COVID-19 болеют более 160 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 не зафиксировано, всего болеют 164 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 6 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 164 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел - 381 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 519 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 110 человек.
"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано", - резюмировали военные медики.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19.