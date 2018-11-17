У зоні пошуку аргентинського підводного човна San Juan знову виявили великий об'єкт

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія Ocean Infinity зафіксувала в зоні пошуку зниклого в листопаді минулого року підводного човна ВМС Аргентини San Juan ще один великий об’єкт, що співпадає за розміром з субмариною. Про це повідомили в п’ятницю ВМС республіки, передає УНН з посиланням також на місцеве видання La Nacion.