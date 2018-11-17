У зоні пошуку аргентинського підводного човна San Juan знову виявили великий об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія Ocean Infinity зафіксувала в зоні пошуку зниклого в листопаді минулого року підводного човна ВМС Аргентини San Juan ще один великий об’єкт, що співпадає за розміром з субмариною. Про це повідомили в п’ятницю ВМС республіки, передає УНН з посиланням також на місцеве видання La Nacion.
“Судно Seabed Constructor направляється до точки, щоб обстежити за допомогою підводного телекерованого апарату об’єкт підвищеного інтересу”, — йдеться в повідомленні. У ВМС додали, що судно мало прибути на місце приблизно о 22:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом).
За даними телеканалу Todo Noticias, об’єкту довжиною 60 м присвоєна категорія “високий ступінь ймовірності збігу” з субмариною. Він був виявлений на глибині 800 м.
Дизель-електричний підводний човен San Juan, на борту якого в момент його виходу з аргентинського порту Ушуая перебували 44 члени екіпажу, перестало виходити на зв’язок 15 листопада минулого року. 30 листопада ВМС повідомили про припинення операції з порятунку екіпажу, але пошуки самої субмарини тривають.
У квітні зону пошуку покинуло останнє, що брала участь в операції, іноземне судно — російське океанографічне судно “Янтар”. У вересні до пошуку приступила приватна компанія Ocean Infinity, яку найняв уряд Аргентини.
Як повідомляв УНН, на початку листопада стало відомо, що компанія з США продовжила терміни пошуку аргентинської підводного човна San Juan.