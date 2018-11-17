В зоне поиска аргентинской подводной лодки San Juan снова обнаружили крупный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Компания Ocean Infinity зафиксировала в зоне поиска исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan еще один крупный объект, совпадающий по размеру с субмариной. Об этом сообщили в пятницу ВМС республики, передает УНН со ссылкой также на местное издание La Nacion.
“Судно Seabed Constructor направляется к точке, чтобы обследовать с помощью подводного телеуправляемого аппарата объект повышенного интереса”, — говорится в сообщении. В ВМС добавили, что судно должно было прибыть на место примерно в 22:00 по местном времени (03:00 по Киеву).
По данным телеканала Todo Noticias, объекту длиной 60 м присвоена категория “высокая степень вероятности совпадения” с субмариной. Он был обнаружен на глубине 800 м.
Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.
В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно — российское океанографическое судно “Янтарь”. В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.
Как сообщал УНН, в начале ноября стало известно, что компания с США продлила сроки поиска аргентинской подводной лодки San Juan.