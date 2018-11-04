ЗМІ: компанія з США продовжила терміни пошуку аргентинської підводного човна San Juan
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Компанія Ocean Infinity продовжила терміни пошуку зниклого близько року тому підводного човна ВМС Аргентини San Juan до квітня наступного року. Про це повідомила газета La Nacion, передає УНН.
Згідно з чинним контрактом, який влада Аргентини уклала з Ocean Infinity, операція повинна була тривати до середини грудня. Однак, за даними джерел видання, ВМС республіки і компанія домовилися про продовження термінів пошуку на 120 днів.
Минулого тижня стало відомо, що Ocean Infinity просила призупинити пошук субмарини до лютого 2019 року. Компанія порахувала неефективним продовження робіт в море і планувала провести аналіз зібраних даних, а потім відновити операцію. Після переговорів з ВМС Аргентини фахівці Ocean Infinity відмовилися від планів залишити зону пошуку до закінчення діючого контракту.
Дизель-електричний підводний човен San Juan, на борту якої в момент її виходу з аргентинського порту Ушуая перебували 44 члени екіпажу, перестала виходити на зв’язок 15 листопада минулого року. 30 листопада ВМС повідомили про припинення операції з порятунку екіпажу, але пошуки самої субмарини тривають.
Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня стало відомо, що американська компанія погодилася продовжити пошуки аргентинського підводного човна San Juan.