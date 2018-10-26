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Американська компанія погодилася продовжити пошуки аргентинського підводного човна San Juan

Американська компанія погодилася продовжити пошуки аргентинського підводного човна San Juan

Київ • УНН

 • 8112 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Американська компанія Ocean Infinity не припинятиме пошук зниклого близько року тому підводного човна ВМС Аргентини San Juan. Про це повідомили в п’ятницю ВМС латиноамериканської республіки, інформує УНН.

“У зв’язку із запитом Ocean Infinity про тимчасове призупинення робіт ВМС Аргентини узгодили з компанією продовження пошуку відповідно до діючого контракту”, — йдеться в повідомленні.

Раніше телеканал Todo Noticias повідомив, що родичів екіпажу San Juan поінформували про призупинення пошуків підводного човна до лютого 2019 року. Компанія вважає неефективним продовження робіт в морі і планувала провести аналіз зібраних даних, а потім відновити пошук.

Дизель-електричний підводний човен San Juan, на борту якої в момент її виходу з аргентинського порту Ушуая перебували 44 члени екіпажу, перестала виходити на зв’язок 15 листопада 2017 року. 30 листопада ВМС повідомили про припинення операції з порятунку екіпажу, але пошуки самої субмарини тривають.

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