Біля берегів Аргентини зник підводний човен з 44 людьми на борту

Підлодка перестала виходити на зв'язок на шляху з порту Ушуайі до міста Мар-дель-Плату.

На її пошуки було направлено військові літаки і кораблі. Вони знаходяться в районі останньої відомої позиції човна.

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La #Armada se encuentra realizando las operaciones para retomar comunicaciones con el submarino ARA “San Juan” con quien se perdió enlace durante su tránsito desde #Ushuaia hacia #MarDelPlata. Aeronaves y buques de la Armada se encuentran en la zona de la última posición conocida