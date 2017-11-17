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Біля берегів Аргентини зник підводний човен з 44 людьми на борту

Біля берегів Аргентини зник підводний човен з 44 людьми на борту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Неподалік берегів Аргентини зник бойовий підводний човен "Сан-Хуан" ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту. Про це йдеться в повідомленні ВМС Аргентини в Twitter, передає УНН.

Підлодка перестала виходити на зв'язок на шляху з порту Ушуайі до міста Мар-дель-Плату.

На її пошуки було направлено військові літаки і кораблі. Вони знаходяться в районі останньої відомої позиції човна.

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La #Armada se encuentra realizando las operaciones para retomar comunicaciones con el submarino ARA “San Juan” con quien se perdió enlace durante su tránsito desde #Ushuaia hacia #MarDelPlata. Aeronaves y buques de la Armada se encuentran en la zona de la última posición conocida

— Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 листопада 2017 р.

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