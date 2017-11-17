У берегов Аргентины исчезла подводная лодка с 44 людьми на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. У берегов Аргентины исчезла боевая подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту. Об этом говорится в сообщении ВМС Аргентины в Twitter, передает УНН.
Подлодка перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.
На ее поиски были направлены военные самолеты и корабли. Они находятся в районе последней известной позиции лодки.
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La #Armada se encuentra realizando las operaciones para retomar comunicaciones con el submarino ARA "San Juan" con quien se perdió enlace durante su tránsito desde #Ushuaia hacia #MarDelPlata . Aeronaves y buques de la Armada se encuentran en la zona de la última posición conocida- Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2017