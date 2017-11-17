У берегов Аргентины исчезла подводная лодка с 44 людьми на борту

Подлодка перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На ее поиски были направлены военные самолеты и корабли. Они находятся в районе последней известной позиции лодки.

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La #Armada se encuentra realizando las operaciones para retomar comunicaciones con el submarino ARA "San Juan" con quien se perdió enlace durante su tránsito desde #Ushuaia hacia #MarDelPlata . Aeronaves y buques de la Armada se encuentran en la zona de la última posición conocida