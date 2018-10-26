Американская компания согласилась продолжить поиски аргентинской подводной лодки San Juan
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Американская компания Ocean Infinity не будет прекращать поиск исчезнувшей около года назад подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщили в пятницу ВМС латиноамериканской республики, передает УНН.
“В связи с запросом Ocean Infinity о временном приостановлении работ ВМС Аргентины согласовали с компанией продолжение поиска в соответствии с действующим контрактом”, — говорится в сообщении.
Ранее телеканал Todo Noticias сообщил, что родственников экипажа San Juan проинформировали о приостановлении поисков подлодки до февраля 2019 года. Компания посчитала неэффективным продолжение работ в море и планировала провести анализ собранных данных, а затем возобновить поиск.
Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуайя находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.