СМИ: компания из США продлила сроки поиска аргентинской подводной лодки San Juan

Согласно действующему контракту, который власти Аргентины заключили с Ocean Infinity, операция должна была продлиться до середины декабря. Однако, по данным источников издания, ВМС республики и компания договорились о продлении сроков поиска на 120 дней.

На прошлой неделе стало известно, что Ocean Infinity просила приостановить поиск субмарины до февраля 2019 года. Компания посчитала неэффективным продолжение работ в море и планировала провести анализ собранных данных, а затем возобновить операцию. После переговоров с ВМС Аргентины специалисты Ocean Infinity отказались от планов покинуть зону поиска до окончания действующего контракта.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Как сообщал УНН, в конце октября стало известно, что американская компания согласилась продолжить поиски аргентинского подводной лодки San Juan.