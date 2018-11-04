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СМИ: компания из США продлила сроки поиска аргентинской подводной лодки San Juan

СМИ: компания из США продлила сроки поиска аргентинской подводной лодки San Juan

Киев  •  УНН

 • 8317 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Компания Ocean Infinity продлила сроки поиска пропавшей около года назад подводной лодки ВМС Аргентины San Juan до апреля следующего года. Об этом сообщила газета La Nacion, передает УНН.

Согласно действующему контракту, который власти Аргентины заключили с Ocean Infinity, операция должна была продлиться до середины декабря. Однако, по данным источников издания, ВМС республики и компания договорились о продлении сроков поиска на 120 дней.

На прошлой неделе стало известно, что Ocean Infinity просила приостановить поиск субмарины до февраля 2019 года. Компания посчитала неэффективным продолжение работ в море и планировала провести анализ собранных данных, а затем возобновить операцию. После переговоров с ВМС Аргентины специалисты Ocean Infinity отказались от планов покинуть зону поиска до окончания действующего контракта.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Как сообщал УНН, в конце октября стало известно, что американская компания согласилась продолжить поиски аргентинского подводной лодки San Juan.

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