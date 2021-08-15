У зоні ООС на вихідних зберігається “режим тиші”

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Від початку цієї доби, 15 серпня, і до 17 години ворожих порушень режиму припинення вогню у районі проведення операціії Об'єднаних сил не зафіксовано. Про це повідомляється у вечірньому зведенні пресцентру ООС, інформує УНН.

Цитата:

"Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі. 

Деталі

Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, за повідомленням, сьогодні розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - вказали у штабі.

Доповнення

Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не фіксувалося.

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