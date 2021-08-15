У зоні ООС зберігався “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Про це УНН повідомили у штабі ООС.
Деталі
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.
Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 1421 особа. А через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Щастя” та “Новотроїцьке” на підконтрольну Україні територію прибуло по 2 особи.
Нагадаємо
Протягом доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.