У зоні ООС зберігався “режим тиші”

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Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 1421 особа. А через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Щастя” та “Новотроїцьке” на підконтрольну Україні територію прибуло по 2 особи.

Нагадаємо

Протягом доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.